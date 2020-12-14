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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у двух-трех министров есть шансы покинуть должности в правительстве.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке некоторых министров по решению парламента.

Разумков отметил, что пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано. «Будет постановление - будем рассматривать», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день «есть два-три министра, которые имеют шансы» покинуть должности. «Но какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет», - добавил Разумков.
ForUm

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