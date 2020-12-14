Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что не видит проблем с внедрением в отношении него санкций РФ.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о внесении его в санкционный список, принятый Россией.

«Моя позиция следующая - я работал, работаю и буду работать на пользу государства Украина как председатель Верховной Рады, и если даже я не буду председателем ВР, это на мою позицию абсолютно влиять не будет, тем более никакими внесениями в санкционные или в какие-то другие списки, это точно нельзя изменить», - отметил Разумков.

Председатель ВР добавил, что для него это «риторический вопрос», поскольку у него не было бизнеса, средств или недвижимости в РФ и «я не планирую ее там покупать, поэтому исключительно с организационно-финансовой точки зрения эти санкции никоим планом на меня не повлияют».

Напомним, российское правительство расширило список санкций против Украины.

В расширенный перечень в том числе попали спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.