Российское правительство расширило список санкций против Украины. Как отмечается в документе, размещенном на сайте российского Кабмина, в расширенный список вошли 849 человек. Обновленный вариант санкционного списка был опубликован в пятницу, 11 декабря на сайте правительства РФ.

«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592" изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», - говорится в документе.

В расширенный перечень в том числе попали спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении указанных в перечне лиц, - замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы территории России.

Ранее Россия расширяла санкционный список в сентябре этого года. Тогда в перечень попал 41 человек. Среди них, экс-президент Петр Порошенко, солист рок-группы "Океан Эльзы" и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, депутат Верховной рады Кира Рудик.

Напомним, 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.