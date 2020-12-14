Решением правительства России продлен срок действия специальных экономических мер (продовольственное эмбарго) до 31 декабря 2021 года, сообщает УНИАН.
Решение принято в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 21 ноября 2020 года, говорится в документах, размещенных на российском портале правовой информации.
При этом до 31 декабря 2021 года продлено и решение об уничтожении ввозимой санкционной продукции.
Соответствующее постановление правительства РФ подписано 9 декабря.
Как известно, ранее президент России Владимир Путин продлил экономические санкции против западных стран до конца 2021 года.
Продуктовое эмбарго продлено в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе Украины.
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