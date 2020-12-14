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По состоянию на утро понедельника, 14 декабря, в мире коронавирусом заразились уже более 72,2 млн человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), передает УНИАН.

Всего в мире COVID-19 инфицированы 72 225 203 человека, из них выздоровели 47 218 375. Количество умерших возросло до 1 612 021.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (16 252 989), Индия (9 857 029), Бразилия (6 901 952), Россия (2 629 699), Франция (2 430 612), Великобритания (1 854 490), Италия (1 843 712) и Турция (1 836 728).

В лидерах по количеству инфицированных COVID-19 в мире также Испания (1 730 575), Аргентина (1 498 160), Колумбия (1 425 774), Германия (1 350 810).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (299 168), Бразилии (181 402) и Индии (143 019).
ForUm

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