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Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств в вопросе борьбы с изменениями климата.

Об этом сказал президент Владимира Зеленский во время обращения на Международном саммите климатических амбиций.

«Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58−64%», — сообщил Зеленский.

Украина также работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил он.
«Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности.

«Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели», — добавил украинский лидер.

Зеленский также рассказал, что на данный момент идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины. Документ предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

«Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина есть и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды», — подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил, что в текущем году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе — разрушительные паводки.

Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) в 2020 году посвящен пятой годовщине Парижского климатического соглашения и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата. Она состоится в ноябре 2021 года.

В 2015 году было подписано Парижское климатическое соглашение, обязывающее участников принять меры в попытке ограничить повышение глобальной температуры в рамках 2 градусов по Цельсию. Однако ООН предупредила, что, как ожидается, температура Земли в этом веке возрастет более чем 3 градуса.
ForUm

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