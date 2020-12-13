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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира объявить «чрезвычайное положение климата». Заявление он озвучил во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатической сделки.

Об этом пишет "Радио Свобода".

По мнению Гутерриша, чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

В саммите приняли участие лидеры из более чем 70 стран, которые обсудили планы борьбы с глобальным потеплением.

Напомним, ранее в ООН заявили, что из-за пандемии в крайней бедности окажутся еще 115 миллион человек.
ForUm

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