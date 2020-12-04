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Самая глубокая глобальная рецессия со времен Великой депрессии и сокращение мировой экономики нанесли мощный удар по наиболее уязвимым слоям населения, что привело к резкому росту показателей крайней бедности в мире.

Об этом сказал председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир, открывая специальную сессию относительно ответа на вызовы пандемии, сообщает Укринформ.

«Ожидается, что крайняя бедность в глобальном масштабе возрастет впервые за последние 20 лет. В условиях крайней нищеты окажутся еще 115 миллионов человек», - отметил Бозкир.

Он уточнил, что прекратилось поступление иностранных инвестиций, сокращаются объемы торговли, экспорта, поступление от туризма. «Каждая страна ощутила на себе это давление», - отметил председатель Генассамблеи ООН.

Ситуацию усугубляет гуманитарный кризис. «Голод достиг беспрецедентных масштабов и угрожает самым бедным в мире слоям населения», - подчеркнул Бозкир.

Для того, чтобы преодолеть вызовы нынешней пандемии и быть готовыми к возможным сценариям в будущем, уже сейчас нужно решить целый комплекс задач. Прежде всего, по его словам, нужно обеспечить равный доступ к вакцине для всех стран, укрепить политические и ресурсные возможности для равномерного распределения препаратов, защитить наиболее уязвимые страны от экономического кризиса, обеспечить условия для комплексного и устойчивого восстановления во всем мире.

В этой связи Бозкир призвал страны-члены объединить усилия, создать инвестиционные фонды, усилить взносы в социальные услуги и системы здравоохранения.
ForUm

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