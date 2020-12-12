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В Армии бороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляют, что азербайджанские военные накануне предприняли попытку нападения на их пост, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 12 декабря.

"11 декабря в 20:40 противник предпринял попытку нападения на один из боевых постов на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки трое армянских военнослужащих ранены", - говорится в сообщении.

В Азербайджане данную информацию не комментируют.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 9 ноября. В регион введены российские миротворцы. Азербайджан объявил свои потери в войне в Карабахе.
ForUm

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