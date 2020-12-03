По официальным данным, Азербайджан осенью 2020 потерял в войне в Нагорном Карабахе 2783 своих военных. Об этом объявило Министерство обороны Азербайджана, сообщает «Европейская правда».

«Во время Отечественной войны погибло 2783 военнослужащих наших Вооруженных сил. Ведутся работы по идентификации 103 военных с помощью анализа ДНК», - говорится в сообщении ведомства.

Более 100 военных числятся пропавшими без вести.

На лечении после ранений находятся 1245 военных.

Как сообщал ForUm, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.