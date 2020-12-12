Правительство Швейцарии в пятницу продлило санкции против Беларуси, ограничения и запреты на поездки были введены против 15 человек, в том числе лидера страны Александра Лукашенко. Об этом говорится на сайте Федерального правительства страны.

«Под санкции подпадают президент Александр Лукашенко и его сын, советник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко. Этим лицам запрещен въезд или путешествие через Швейцарию. Их активы должны быть заморожены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Швейцарии также решило изменить постановление, включив эмбарго на вооружение и товары, которые могут быть использованы для внутренних репрессий в Беларуси. ЕС ввел подобное эмбарго в 2011 году.

«Швейцария глубоко обеспокоена напряжением и призывает к диалогу между правительством Беларуси и гражданским обществом. Она призывает Беларусь уважать свои международные обязательства по правам человека. Сюда входят уважение к свободе выражения мнений, собраний и объединений, освобождение всех лиц, которые были самовольно задержаны, и расследование заявлений о пытках или жестоком обращении со стороны сил безопасности», — заявили в правительстве страны.

Напомним, МОК запретил Лукашенко посещать Олимпиаду.