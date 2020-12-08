Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах запретил Александру Лукашенко, который является главой Национального оргкомитета Беларуси, участвовать в мероприятиях, организуемых МОК, передает Укринформ.

Это решение также касается еще двух белорусских чиновников, среди которых сын Лукашенко Виктор, который является первым вице-президентом Национального оргкомитета Беларуси.

«МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство (Беларуси - ред.) не защитило белорусских спортсменов должным образом от политической дискриминации в рамках НОК, их федераций или спортивных движений», - заявил Бах.

Он добавил, что это противоречит основным принципам Олимпийской хартии.

Отмечается, что МОК решил приостановить финансирование белорусского НОК, однако спортсмены, которые готовятся к Олимпийским играм, напрямую будут получать финансирование от Комитета.