Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил о необходимости повышения зарплат полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, есть несоответствие зарплаты следователя в 12—14 тысяч гривен с нагрузкой, которая на него идет.

«Не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 тысяч гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, зарабатывающие сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским», — сказал он.

Геращенко сравнил зарплаты сотрудников различных правоохранительных органов и подчеркнул, что годовые зарплаты полицейского и сотрудника НАБУ между собой различаются в пять-шесть раз.

«Но дела, которые распутывают полицейские, бывают не менее сложные, не менее срочные и важные, чем у сотрудников НАБУ. Конечно, работники полиции, зная, что в НАБУ зарплата выше, спрашивают, почему так?», — сказал он.

Заместитель Авакова добавил, что «ни в одной западной стране нет такого, что сотрудник одного правоохранительного органа получает во столько раз больше, чем сотрудник другого правоохранительного органа».