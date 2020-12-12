Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По словам Данилова, для Украины будет большим вызовом, если российские военные вторгнутся в Беларусь.
«Ситуация в Беларуси, ситуация в Молдове. Все это для нас очень опасно. Прежде всего опасно то, что происходит в Беларуси. Прежде всего, если военные в большом количестве зайдут в Беларусь. Для нас это будет вызов», - подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, СНБО готовит новое решение по Донбассу.
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