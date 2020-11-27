Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на востоке Украины.

В интервью изданию «Фокус», комментируя завершение 9 декабря срока действия плана «А», который предусматривает решение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем, Данилов сказал: «Это решение президента. 7 декабря 2019 состоялось заседание СНБО, на котором было принято пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО о ситуации в Донецкой и Луганской областях», - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что не знает, каким оно будет: закрытым или открытым.

На вопрос о возможном обострении на фронте Данилов ответил, что ситуация может ухудшиться в любой момент. «И это зависит не от тех людей, которые находятся в оккупированных Донецке или Луганске, а только от Кремля. Но ВСУ готовы ответить на любые вызовы», - подчеркнул он.

Напомни, в конце августа этого года в интервью телеканалу Euronews Зеленский отметил, что надеется на возможность закончить войну на Донбассе уже в 2020 году. При этом Зеленский сказал, что не боится прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным.

А 12 октября в обнародованном BBС интервью Зеленский пообещал: если он не сможет закончить войну, «значит нужно, чтобы пришел другой человек, способный закончить эту трагическую историю между нашими странами».