Венецианская комиссия советует Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

Президент принял участие в заседании Европейской комиссии «За демократию через право», которое состоялось в формате видеоконференции.

В Конституционном суде Украины заявили, что будут учитывать выводы Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса при дальнейшей выработке своих решений.

Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в другие страны на новогодние праздники, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский уволен после драки в отеле в Донецкой области.

В исключительной экономической зоне Германии вечером в пятницу, 11 декабря, возобновлена укладка газопровода «Северный поток-2».

У харьковского городского головы Геннадия Кернеса ухудшилось самочувствие, у него отказали почки.

Коллегия судей Днепровского апелляционного суда оставила без изменений приговор генерал-майору Виктору Назарову, которого приговорили к 7 годам тюрьмы из-за катастрофы Ил-76 и гибели 40 военнослужащих и 9 членов экипажа.

Басманный суд Москвы в пятницу санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.

По состоянию на 11 декабря в Украине зафиксировано 13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.