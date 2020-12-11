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Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от путешествий в другие страны на новогодние праздники, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

«Минздрав советует воздержаться от путешествий в другие страны на эти новогодние праздники. Если вы все-таки решили поехать, обязательно посмотрите информацию в этой стране по COVID-19, какие условия визита в эту страну. Это все можно увидеть на сайте Министерства иностранных дел», - сказал он.

Степанов отметил, что важно во время путешествия придерживаться правил безопасности.
ForUm

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