По состоянию на 11 декабря в Украине зафиксировано 13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 2846 человек, летальных случаев - 285; выздоровели 15327 человек. Провели за сутки - 60 847 тестирований (в том числе методом ПЦР - 39519, методом ИФА - 21328).

За все время пандемии в Украине заболели – 872228 человек; выздоровели – 480348; летальных случаев – 14755; проведено ПЦР-тестов - 4957299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.