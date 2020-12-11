Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейской комиссии «За демократию через право», которое состоялось в формате видеоконференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он поблагодарил Венецианскую комиссию за помощь Украине в утверждении идей верховенства права и конституционных ценностей.

«Наше общество знает и уважает Венецианскую комиссию как высокопрофессиональную организацию, с которой у государства есть эффективное сотрудничество. Уверен, что нынешний этап нашего взаимодействия только придаст позитива к такому восприятию», - отметил Зеленский.

Также президент поблагодарил председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио за понимание ситуации, сложившейся из-за решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года.

«Я благодарен господину Джанни Букиккио и достопочтенным членам Комиссии за такую ​​быструю оценку на мой запрос. Спасибо докладчикам, которые в кратчайшие сроки разобрались с очень сложной ситуацией и подготовили важные, неотложные выводы», - сказал глава государства.

Президент солидарен с оценкой Венецианской комиссии, решение Конституционного суда подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.

Также глава государства благодарен за четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе и Конституционного суда, подавать финансовые декларации, а также о необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает неправдивые данные.

Президент поприветствовал выводы Венецианской комиссии относительно последствий решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года.

«Два документа, которые Комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась», - сказал Зеленский .

Глава государства отметил, что юристы Офиса президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть.

Зеленский предложит Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

«Кроме того, стоит четкая задача - провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии», - сказал президент.

Следующим этапом должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству.

«В этих направлениях мы уже осуществляем необходимые шаги», - отметил Зеленский.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио поблагодарил президента Украины за доверие к Европейской комиссии «За демократию через право».

«Мы готовы продолжать быть вместе с вами, с Верховной Радой, с народом Украины для того, чтобы развивать новую демократическую Украину на пути к евроатлантической интеграции», - сказал Букиккио.

Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

25 ноября президент обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

При этом Зеленский призвал Верховную Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии

4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Венецианская комиссия советовала Украине внести изменения в закон о Конституционном суде, учитывая кризис, возникший в результате его скандального решения об отмене части антикоррупционного законодательства.