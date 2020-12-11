В исключительной экономической зоне Германии вечером в пятницу, 11 декабря, возобновлена укладка газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс служба компании Nord Stream 2.

Сообщается, что в район достройки «Северного потока-2» примерно в 70 километрах от выхода трубы на немецкий берег накануне пришло трубоукладочное судно «Фортуна», которое сопровождают судна снабжения «Катунь» и «Балтийский исследователь».

«Nord Stream 2 подтверждает восстановление трубоукладки, запланированной на 11 декабря 2020, как указано в сообщении мореплавателям Государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ», - сообщили в пресс служба Nord Stream 2.

В компании добавили, что трубоукладчик «Фортуна» продлит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров. «Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», - заверили в проектно компании.

Другое российское трубоукладочное судно с системой динамического позиционирования «Академик Черский» в начале этой недели неожиданно покинуло зону достройки «Северного потока-2» и пошло к берегам Калининграда

Как сообщалось, ранее работы по сооружению газопровода были приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

В октябре Государственный департамент США расширил санкции относительно «Северного потока-2», чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.