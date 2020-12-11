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Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко.

Соответствующий указ № 558/2020 он подписал 10 декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Вручая служебное удостоверение в Офисе президента Украины, Зеленский пожелал Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровщины.

Другим указом, № 557/2020 президент уволил с должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению.

Зеленский поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов.

Валентин Резниченко родился в 1972 году в  Днипре (ранее Днепропетровск). В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность «инженер по автоматизации». В 2018 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины, получил степень магистра по специальности «государственное управление». Кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1991 году на должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях. В 2015 году был назначен председателем Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015-го по июль 2019 возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.
ForUm

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