Министерство иностранных дел Украины намерено доказать Международной организации уголовной полиции (Интерполу), что Россия хочет использовать эту организацию для политического преследования украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«В Россию Виталий Маркив поедет вряд ли, а вот доказать Интерполу, что Кремль в очередной раз будет пытаться использовать возможности этой организации для политического преследования - дело святое, и МИД Украины с радостью к ней присоединится», - написал он.

Напомним, 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.