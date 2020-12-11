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Фонд государственного имущества Украины хочет продать Центрэнерго в конце 2021 года, если парламент разрешит проведение большой приватизации.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сказал в интервью Радио НВ

«Центрэнерго - это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку [крупных госкомпаний к приватизации]. То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку. Мы подали на Кабинет Министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации», - заявил Сенниченко.

Он также напомнил, что правительство рассматривает возможность объединения Центрэнерго с госшахтами.

«Если Верховная Рада снимет запрет [на проведение большой приватизации], и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года», - добавил глава ФГИ.

Ранее в ведомстве прогнозировали, что Центрэнерго удастся продать во втором квартале 2021 года.
ForUm

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