Журналист Юрий Бутусов заявил, что вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в свой адрес.

«Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал о причинах отказа в предоставлении мне должности – вместо этого мне нахамили на сайте МО. Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников», - написал он в Facebook.

Журналист заявил, что его не пригласили на встречу с министром обороны, не дали возможность представить мою программу действий, не представили ни единой должности, которую он мог бы занять в Минобороны, хотя сам министр официально заявил об этом на своем сайте на всю страну.

«Вместо этого мне хамят через официальную страницу», - пожаловался Бутусов.

«Вчера мне позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино, и я сказал ему, что жду, когда он организует встречу с министром, ведь именно министр Андрей Таран отвечает за официальное предложение мне работы через его сайт.

Яцино меня поблагодарил и повесил трубку. После этого я прочел гнусную ложь и хамство в свой адрес на сайте Минобороны», - пишет журналист.

При этом он утверждает «никакого обсуждения чего-либо не было».

«Я требую публичной встречи с главой департамента кадровой политики Олегом Яцино, чтобы он при всех в прямом эфире рассказал – о каких компетенциях он со мной говорил? Ведь никакого обсуждения чего-либо не было. Олег Яцино мне многократно на различных встречах высказывал свое уважение и благодарность за участие в работе МО и за то, что я пишу о Министерстве обороны, никаких сомнений в моих компетенциях он не высказывал. Если Яцино не пойдет на публичную встречу, буду вынужден привлекать его на такую встречу через суд, через народных депутатов. Люди должны знать правду - со мной никто ничего не обсуждал», - утверждает Бутусов.

Напомним, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что согласится работать в Министерстве обороны Украины, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям.

10 декабря в Минобороны заявили об отсутствии вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.