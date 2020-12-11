также в разделеОбщество
В ПЦУ раскритиковали «ведьмацкую шляпу» на главной елке страны 4
В Харькове за финансирование терроризма задержали выходцев из Сирии 5
СБУшники купили Toyota Camry в самой дорогой комплектации 10
На границе с РФ нашли обгоревший УАЗ с контрабандной икрой 8
Суд освободил от наказания за госизмену чиновницу из Луганщины 34
Укрзализныця отремонтировала мост на вокзале в Киеве, где осенью обвалились перила 8
Медведчук: «Биолик» готов производить вакцину от коронавируса и для граждан Украины, и на экспорт 30
Дело сбитого Ил-76: Приговор генералу Назарову оставили без изменений 13
В Украине переболевшие COVID-19 3-5 месяцев назад заражаются повторно 38
Маркива заочно арестовали в России 26
Представителя омбудсмена на Донбассе уволили после драки в отеле 32
В Украине с 1 января меняются требования к школьному питанию 47
Минздрав рекомендует воздержаться от путешествий в другие страны на Новый год 12
Попавшийся на взятке сотрудник ГФС может вернуться на службу 26
Экс-руководителю ГФС сообщили о подозрении 15
Бывшего венгерского депутата-контрабандиста исключили из партии 7
Геращенко подхватил коронавирус 15
Синоптики предупреждают украинцев об опасности 53

Журналист Юрий Бутусов заявил, что вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в свой адрес.

«Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал о причинах отказа в предоставлении мне должности – вместо этого мне нахамили на сайте МО. Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников», - написал он в  Facebook.

Журналист заявил, что его не пригласили на встречу с министром обороны, не дали возможность представить мою программу действий, не представили ни единой должности, которую он мог бы занять в Минобороны, хотя сам министр официально заявил об этом на своем сайте на всю страну.

«Вместо этого мне хамят через официальную страницу», - пожаловался Бутусов.

«Вчера мне позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино, и я сказал ему, что жду, когда он организует встречу с министром, ведь именно министр Андрей Таран отвечает за официальное предложение мне работы через его сайт.

Яцино меня поблагодарил и повесил трубку. После этого я прочел гнусную ложь и хамство в свой адрес на сайте Минобороны», - пишет журналист.

При этом он утверждает «никакого обсуждения чего-либо не было».

«Я требую публичной встречи с главой департамента кадровой политики Олегом Яцино, чтобы он при всех в прямом эфире рассказал – о каких компетенциях он со мной говорил? Ведь никакого обсуждения чего-либо не было. Олег Яцино мне многократно на различных встречах высказывал свое уважение и благодарность за участие в работе МО и за то, что я пишу о Министерстве обороны, никаких сомнений в моих компетенциях он не высказывал. Если Яцино не пойдет на публичную встречу, буду вынужден привлекать его на такую встречу через суд, через народных депутатов. Люди должны знать правду - со мной никто ничего не обсуждал», - утверждает Бутусов.

Напомним, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что согласится работать в Министерстве обороны Украины, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям.  

10 декабря в Минобороны заявили об отсутствии вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
10
Теги