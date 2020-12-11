Генпрокурор Ирина Венедиктова решила не вносить доплаты за проживание в государственной резиденции комплекса «Пуща-Водица» площадью почти 700 квадратных метров, сообщили в Офисе генпрокурора. Ранее Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды. Это заявление она сделала после того, как журналисты «Схем» обнародовали официально утвержденные расчеты комплекса «Пуща-Водица», по которым аренда домов первого класса на территории комплекса стоит втрое дороже, чем платила генпрокурорка.

Отказ доплатить разницу в ОГП объяснили так: «Никаких дополнительных доплат за проживание в государственной резиденции Ирина Венедиктова не осуществляла, поскольку арендная плата была уплачена ею в соответствии с расчетом в договоре о предоставлении в пользование госрезиденции», - сообщили в пресс-службе ведомства. И добавили: «Таким образом, месячная плата за пользование госрезиденции полностью согласуется с арифметическими расчетами стоимости пользования 1 кв. м. имущества, предоставленного в пользование, и периода, в который Венедиктова пользовалась им».

Такой же логики придерживаются и в комплексе отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами «Венедиктовой И.В. платились средства за проживание в размере, предусмотренном договорами пользования домом».

Ранее журналисты рассказали, что генпрокурорка платит втрое меньшую цену за аренду государственной резиденции, чем установленный официальным расчетом Государственного управления делами на 2020 год. Согласно им, стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в комплексе «Пуща-Водица» составляет почти 320 гривен в месяц. Имение, в котором жила Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но и имеет статус государственной резиденции.

Как установили «Схемы», квадратный метр аренды, судя по заключенному контракту, стоил Венедиктовой 95 гривен в месяц (64 тысячи гривен за весь дом ежемесячно). То есть, подчеркивали журналисты, исходя из этих расчетов, генпрокурорка должна была дополнительно доплачивать минимум 152 тыс. гривен в месяц.

После обнародования этой информации Венедиктова пообещала разобраться с расчетами и в случае необходимости доплатить разницу в стоимости аренды: «Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно, и она могла быть установлена ​​на более высоком уровне, я немедленно сама по своей личной инициативе внесу необходимую доплату».

Как ранее стало известно, генеральная прокурорка воспользовалась секретным постановлением Кабинета министров от 19 июня за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля, которым были внесены изменения в другое правительственное постановление «О государственных дачах и резиденциях», что позволило использовать их не только президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины, как это было раньше, но и другим гражданам «в определенном субъектом управления порядке».

Хотя, как выяснили журналисты, на практике воспользоваться таким правом рядовой гражданин не сможет. Согласно договору аренды, который «Схемы» получили в свое распоряжение, в июле этого года Венедиктова арендовала дом со специальным статусом государственной резиденции в «Пуще-Водице» общей площадью почти 700 квадратных метров. Съемочная группа также дважды, утром 15 и 16 сентября, замечала, как две машины Mercedes S-класса выезжали с территории комплекса и направлялись в сторону центра Киева. Позже журналисты зафиксировали заезд этого кортежа в Офис генпрокурора.

Тогда в заметке в фейсбуке и отдельном комментарии «Схемам» у Венедиктовой отметили, что этот переезд на государственную резиденцию - «временная мера», связанный с «соображениями безопасности». Впоследствии журналисты сообщили о переезде генпрокурорки с семьей в Лесники под Киевом.