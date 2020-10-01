Генпрокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха «Пуща-Водица» Государственного управления делами по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимость аренды других домов на территории этого же комплекса. Об этом сообщает программа «Схемы» (проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»).

Как ранее стало известно, глава Генпрокуратуры воспользовалась секретным постановлением Кабинета министров от 19 июня за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля, которым были внесены изменения в другое постановление «О государственных дачах и резиденциях», что позволило использовать их не только президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины, как это было раньше, но и другим гражданам «в определенном субъектом управления порядке».

Но, как выяснили журналисты, на практике воспользоваться таким правом рядовой гражданин не сможет. На запрос «Схем», можно ли взять в аренду государственную резиденцию или дачу, в Государственном управлении делами ответили отказом.

«(...) порядком предусмотрено проведение экскурсий на таких объектах, а также общественных и культурных мероприятий. Указанные объекты в аренду не передаются», - отметили в ГУД, которому подчиняется комплекс «Пуща-Водица».

Кроме письменного ответа, эту информацию журналистам подтвердили и по телефону в Государственном управлении делами: «государственные резиденции в аренду передаваться не могут».

Согласно договору аренды, в июле этого года Венедиктова арендовала дом со специальным статусом государственной резиденции в «Пуще-Водице» общей площадью почти 700 квадратных метров.

«Комплекс предоставляет во временное пользование государственную резиденцию общей площадью 675,1 кв.м, состоящий из жилого дома, в котором 6 комнат и других вспомогательных помещений и имущества. Срок действия договора – с 9 августа по 13 сентября 2020. За пользование предоставленным помещением пользователь осуществляет оплату ежемесячно в размере 63 тысяч 990 гривен», - говорится в договоре аренды, подписанным напрямую с Венедиктовой.

Согласно информации источников «Схем» аренда государственной резиденции для Венедиктов была продлена до 11 октября.

И такая аренда стоит для генпрокуроркы вдвое дешевле, чем пользование другими домами комплекса «Пуща-Водица», даже без особого статуса, говорится в расследовании.

По данным ГУД, которые получили журналисты, стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в этом комплексе, утвержденная в 2015 году, составляла почти 170 гривен в месяц. Дом, где живет Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но и имеет статус государственной резиденции. Но квадратный метр аренды, судя по заключенного контракта, стоит Венедиктовой лишь 95 гривен в месяц.

То есть, подчеркивают журналисты, если брать за основу официально утвержденный расчет ГУД, аренда государственной резиденции для Венедиктов должна обойтись не у 60 тыс. гривен в месяц, а почти вдвое больше – 115 тыс. гривен.

Отдельно «Схемы» обратили внимание на личность того, с кем были подписаны договоры аренды. Это руководитель комплекса отдыха «Пуща-Водица» Евгений Егоров. Он - подозреваемый по делу о незаконном присвоении бывшим первым заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым земельного участка в Пуще-Водице и строительства там жилого дома. По версии ОГП, который расследует это дело, Егоров, как директор комплекса, помог в этом Кузьмину. При этом отдельное производство НАБУ против самого Кузьмина, который теперь является народным депутатом от ОПЗЖ, уже закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

14 сентября Оболонский районный суд Киева вернул прокурорам обвинительный акт по Егорову как «нарушение». В ОГП подали апелляцию.

Сейчас подчиненные Венедиктовой в суде пытаются доказать вину Егорова, который своей подписью позволил ей поселиться в государственной резиденции, говорится в расследовании.

«Схемы» обратились за комментарием к руководительнице ОГП. В день публикации расследования она опубликовала сообщение в фейсбуке: «Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ней согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше... Я попросила предоставить мне методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий и тому подобное. Уверена, в ближайшее время будут проведены необходимые служебные проверки и, таким образом, получены ответы на поставленные вопросы. Если окажется, что в вопросе формирования арендной платы не все так однозначно и она могла быть установлена ​​на более высоком уровне, я немедленно сама, по своей личной инициативе, внесу необходимую доплату, чтобы не оставить даже тень сомнения в этом чувствительном для общества вопросе».

Также Венедиктова сообщила, что решила «как можно скорее переехать».