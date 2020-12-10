Во время январского локдауна поезда продолжат курсировать. Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий, сообщила пресс-служба компании.

Укрзализныця приветствует решение правительства не ограничивать транспортное сообщение во время очередного усиления карантина в стране.

«Укрзализныця как часть критической инфраструктуры будет продолжать работать. Мы дадим возможность всем тем, кто все же должен будет передвигаться, сделать это в наиболее безопасный способ, дадим возможность в нашем пригородном сообщении добраться до работы работникам критических предприятий, в том числе тысячам медиков, которые доезжают в больницы железной дорогой», - отметил член правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский.

Он призвал пассажиров соблюдать масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центра: 800-50-3111.

Напомним, Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун с 8 по 24 января, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця назначила три дополнительных поезда на зимние праздники: №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта и №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск. Также возобновлено курсирование поезда №134/133 Николаев - Рахов.