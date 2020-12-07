также в разделеОбщество
Суд вынес условный приговор напавшим на активиста Устименко
Эпидемиолог: До 30% случаев заражения коронавирусом происходит в транспорте
ВАКС отказался менять меру пресечения экс-главе Нацгвардии 4
Представитель омбудсмена на Донбассе подрался с сотрудником отеля 9
Минздрав: Локдаун в Украине неизбежен 29
В Кривом Роге женщина хотела проголосовать с советским паспортом 11
РосСМИ: Воды для Симферополя осталось на восемь дней 16
СМИ: Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ застрелила гражданского 29
В Одессе прикрыли нелегальные call-центры, обслуживающие российский бизнес 7
Задержали фермера, который организовал похищения бизнесменов ради выкупа 14
В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам тюрьмы 28
Правоохранители задержали на крупной взятке одного из прокуроров Ривненщины 20
Мэр Львова заболел COVID-19 20
Скандальная блогерша угрожала навести «порчу» на полицейскую 15
Ялту тоже переводят на воду по графику 22
Впервые с августа: В Минздраве заявили о снижении динамики заболеваемости COVID-19 20
СБУ: Командование в/ч организовало «схему» на закупках обмундирования 16
Украинцев предупредили о сильных порывах ветра 11

Укрзализныця назначила три поезда в популярных направлениях, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, назначено курсирование таких дополнительных поездов: №143/144 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта; поезд из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск. №149/150 Полтава - Ворохта; поезд из Полтавы отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск; поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги