Укрзализныця продолжает активно готовиться к перевозкам пассажиров во время зимних праздников. В частности, восстанавливается курсирование поезда №134/133 Николаев – Рахов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021.

Из Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

Билеты на поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, что Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород) /Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов, Хмельницкий - Лисичанск.