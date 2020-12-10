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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук допускает отключение РФ от международной платежной системы SWIFT для давления на нее в переговорах, сообщает РБК-Украина.

«Давление на Россию должно быть, она другого не понимает, она никогда не считала политико-дипломатический переговорный процесс возможным для себя», - заявил Кравчук.

Один из шагов давления является наложение новых санкций на Россию, в виде отключения от международной платежной системы SWIFT.

«Мы официально должны сказать: мы сделали все, исчерпали все возможности и видим тупик. Но это не значит, что мы уже завтра прекратим минский формат. Мы и дальше будем в нем работать, прилагать все усилия, но когда увидим, что мы уже пошли на последние шаги, тогда будет план «Б», - добавил Кравчук.
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