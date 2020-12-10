Мэр Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Труханов отметил, что получил положительный тест на COVID-19, и, в связи с этим уходит на самоизоляцию. На самоизоляции он планирует быть до полного выздоровления и получения отрицательного результата.

«Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб», - написал Труханов.

По его словам, мэрия продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.

Он также обратился к одесситам с просьбой придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию.