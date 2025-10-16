﻿
Полiтика

Труханову вже знайшли заміну: хто виконуватиме обовʼязки мера Одеси

Труханову вже знайшли заміну: хто виконуватиме обовʼязки мера Одеси

З 16 жовтня обов’язки міського голови Одеси виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

Як зазначено в документі, рішення ухвалене на підставі частини другої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з якою у разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки покладаються на секретаря міської ради.

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Одеської міської військової адміністрації (МВА).

Також президент підписав розпорядження про те, що очолить Одеську МВА Сергій Лисак. Перед цим він звільнив його з посади очільника Дніпропетровської ОВА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ОдесаТрухановІгор Ковальуказ президента
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Китайські науковці створили платформу для перекладу тексту жестовою мовою
Технології 16.10.2025 00:02:34
Китайські науковці створили платформу для перекладу тексту жестовою мовою
Читати
У Фінляндії підготували бомбосховища для всіх мешканців країни
Свiт 15.10.2025 23:56:10
У Фінляндії підготували бомбосховища для всіх мешканців країни
Читати
В Італії суд скасував рішення про екстрадицію українця у справі «Північних потоків»
Свiт 15.10.2025 23:37:36
В Італії суд скасував рішення про екстрадицію українця у справі «Північних потоків»
Читати

Популярнi статтi