Труханову вже знайшли заміну: хто виконуватиме обовʼязки мера Одеси

З 16 жовтня обов’язки міського голови Одеси виконує секретар Одеської міської ради Ігор Коваль.

Як зазначено в документі, рішення ухвалене на підставі частини другої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з якою у разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки покладаються на секретаря міської ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Одеської міської військової адміністрації (МВА).

Також президент підписав розпорядження про те, що очолить Одеську МВА Сергій Лисак. Перед цим він звільнив його з посади очільника Дніпропетровської ОВА.