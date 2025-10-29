﻿
Надзвичайні події

Через загибель людей підозру оголосили ексмеру Одеси Труханову та посадовцям міськради

Через загибель людей підозру оголосили ексмеру Одеси Труханову та посадовцям міськради

Національна поліція повідомила про підозру в службовій недбалості колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, двом його заступникам, посадовцям міської ради та представникам комунального підприємства — загалом дев’ятьом особам. Їх підозрюють у бездіяльності, що призвела до загибелі дев’яти людей під час повені 30 вересня.

За даними слідства, система водовідведення міста виявилася повністю непідготовленою до стихії. Через це вода за лічені хвилини затопила цокольні поверхи житлових будинків, де мешкали люди. Серед загиблих — родина з дитиною.

Поліцейські провели понад 25 обшуків у приміщеннях міськради, комунальних підприємств і за місцями проживання підозрюваних. Вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

За фактом трагедії дев’ятьом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила загибель людей. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляло раніше ForUa, потужна злива в Одесі забрала життя родини з п’яти осіб.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ОдесапідозраТрухановслужбова недбалістьповінь в Одесіжертви повені
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

100 днів роботи уряду: Зеленський обговорив з міністрами доступні ліки, культуру, освіту
Полiтика 28.10.2025 21:24:23
100 днів роботи уряду: Зеленський обговорив з міністрами доступні ліки, культуру, освіту
Читати
Масштабна оборудка: посадовців Держспецзв’язку викрито на розтраті 90 млн грн на закупівлі дронів
Надзвичайні події 28.10.2025 21:05:18
Масштабна оборудка: посадовців Держспецзв’язку викрито на розтраті 90 млн грн на закупівлі дронів
Читати
Президент анонсував зустріч радників України та ЄС щодо плану для завершення війни
Полiтика 28.10.2025 20:46:37
Президент анонсував зустріч радників України та ЄС щодо плану для завершення війни
Читати

Популярнi статтi