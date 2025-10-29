Через загибель людей підозру оголосили ексмеру Одеси Труханову та посадовцям міськради

Національна поліція повідомила про підозру в службовій недбалості колишньому меру Одеси Геннадію Труханову, двом його заступникам, посадовцям міської ради та представникам комунального підприємства — загалом дев’ятьом особам. Їх підозрюють у бездіяльності, що призвела до загибелі дев’яти людей під час повені 30 вересня.

За даними слідства, система водовідведення міста виявилася повністю непідготовленою до стихії. Через це вода за лічені хвилини затопила цокольні поверхи житлових будинків, де мешкали люди. Серед загиблих — родина з дитиною.

Поліцейські провели понад 25 обшуків у приміщеннях міськради, комунальних підприємств і за місцями проживання підозрюваних. Вилучено службову документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

За фактом трагедії дев’ятьом фігурантам оголошено підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила загибель людей. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляло раніше ForUa, потужна злива в Одесі забрала життя родини з п’яти осіб.