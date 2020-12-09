В Украине по состоянию на 9 декабря зафиксировано 12585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки госпитализировали 1281 человека; летальных случаев – 276; 14 554 человека выздоровели.
За сутки провели 58 271 тестирование (в том числе методом ПЦР - 37822, методом ИФА - 20449).
За все время пандемии в Украине заболели – 845 343 человека; выздоровели – 451 118 человек; летальных случаев - 14204; проведено ПЦР-тестирований - 487 650.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
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