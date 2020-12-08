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Возле Офиса президента Украины на время новогодних праздников обустроят бесплатный каток, карусель, резиденцию Святого Николая и праздничные фотозоны.

Локация будет работать с соблюдением карантинных требований, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОП.

«На площади возле Офиса президента Украины на время новогодних праздников будет работать праздничная площадка для детей и взрослых «Николай принимает друзей». На ее территории будет размещаться каток, карусель, резиденция Святого Николая и праздничные фотозоны», - говорится в сообщении.

Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие, коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания.

Кроме того, дети смогут написать и отправить письмо Святому Николаю.

Планируется, что праздничная площадка и фотозоны будут действовать без выходных с 10:00 до 21:00.

«Локация будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий - обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей площадки будет регулироваться при входе», - заверили в Офисе главы государства.

В то же время в ОП сообщили, что новогодние аттракционы и декорации будут установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств.

«Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал бизнес быть социально ответственным, в частности воплощать и поддерживать проекты для детей», - добавили в ОП.

Торжественное открытие локации должно состояться в День Святого Николая, 19 декабря.

В случае введения мероприятий локдауна решение о работе площадки будет принято с учетом карантинных ограничений.

На сегодняшний день на месте праздничных локаций ведутся работы по установке катка. В частности установлена платформа для катка, место ограждено металлическим забором.

Проход по улице Банковой у здания ОП остается свободным.

В прошлом году возле Офиса Президента также работал бесплатный новогодний каток  размером 12х28 метров.
ForUm

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