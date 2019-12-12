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Власти Киева не давали разрешения на установку катка перед Офисом президента. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник мэра Киева Игорь Луценко.

«Офис президента, к сожалению, не получил ни одного согласования от Киева на то, чтобы перегораживать улицу Банковую катком. Территория находится на балансе ОП, но существуют же правила благоустройства в Киеве, и вообще правила всеобщего уважения к соседям по городу. Следовательно, это выглядит дурным примером для других - если президенту можно, то почему обычным гражданам нельзя самовольно ставить МАФы, шлагбаумы, заборы и т.п.? Надеюсь, в Офисе это исправят», - написал он.

Позже Луценко обнародовал письмо Государственного управления делами мэру Киева Владимиру Кличко с просьбой поспособствовать установке этого катка.  

«Банковую перегородило ГУД, в рамках «бесплатного социального проекта - филиала «Зимней страны на ВДНХ» на Банковой. То есть на Банковой вплоть до 10 февраля будет рекламироваться «Зимняя страна ВДНХ» путем установки бесплатного катка, класс», – написал он.

Луценко подчеркнул, что получено это письмо только сегодня. «Разрешения по состоянию на сейчас Киев на установление катка не давал», – написав он.

«ВДНХ переехала с ВДНХ на Банковую - кажется, все так, как в сериале «Слуга народа», – подытожил Луценко.

Напомним, во дворе перед входом в Офис президента Украины строят новогодний каток.
ForUm

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