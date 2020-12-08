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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственной защите работников суда и правоохранительных органов» по государственной защите военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины во время выполнения ими задач по назначению» (зарегистрирован как законопроект № 4186). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Целью закона является обеспечение государственной защиты военнослужащих Сил специальных операций ВСУ и членов их семей.

В частности, при выполнении боевых задач закон предоставляет им право на специальные меры безопасности (личная охрана, охрана жилья и имущества, обеспечение конфиденциальности данных и другие).

Принятый закон будет способствовать повышению эффективности выполнения специальных и разведывательных задач ССО ВСУ в интересах национальной безопасности и обороны государства.
ForUm

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