также в разделеОбщество
На Запорожье фермер распахал старинное кладбище
Полиция задержала военных, торговавших оружием из зоны ООС 4
Бутусов связывает предложение Минобороны с делом «вагнеровцев» 10
Минздрав: Вакцина от COVID-19 появится в аптеках не раньше следующей осени 7
ВСУ передали модернизированный истребитель МиГ-29 17
Главу ФГИУ пытались подкупить в третий раз 12
Медведчук в Москве договорился о передаче Украине технологии производства вакцины от коронавируса «Спутник V» 288
От теории к практике: Минобороны предложило должность Бутусову 9
Катастрофа МАУ: Украина может пойти в суд ООН из-за невыполненных обещаний Ирана 14
Площадка «Прозорро. Продажи» замешана в скандале, – политолог Молчанов 29
ГПСУ: Россияне отказались от встречи по ситуации с убийством на границе 19
СБУ предотвратила вывоз из Украины запчастей к ракетному комплексу 15
Украина подала первую часть заявки на вакцину от COVID-19 18
КСУ возобновил рассмотрение дел 11
Захват РФ украинских моряков: суд разрешил задержать российского вице-адмирала 527
Минздрав составил графики вакцинации от COVID-19 30
Названа дата возвращения Кернеса в Украину 23
Степанов: Больничный могут закрыть и без отрицательного теста на COVID-19 18

Во время спецоперации Служба безопасности Украины предупредила в Сумской области разбойное нападение на руководителя одной из объединенных территориальных общин региона и двух предпринимателей, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, преступление пыталось совершить организованная группировка, терроризировавшая граждан региона. Сотрудники СБУ получили информацию, что несколько представителей криминальных кругов планируют завладеть деньгами трех жителей Конотопского района. Установлено, что объектами нападения были руководитель ОТГ, коммерсант и владелец местной агрофирмы.

В рамках контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленников и предупредили разбойное нападение на коммерсанта. Организаторы группировки были задержаны с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО «А» СБУ согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по месту жительства при распределении денег, полученных преступным путем.

В результате спецоперации сотрудники СБУ также предупредили нападение фигурантов на руководителя одной из местных объединенных территориальных общин и предпринимателя из агробизнеса.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и другие доказательства незаконной деятельности. Проверяется информация об их возможной причастности к совершению других подобных преступлений.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении всем участникам группы и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги