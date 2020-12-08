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В среду, 9 декабря, Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier, поэтому осадков не будет, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму есть вероятность небольшого дождя или мокрого снега.

Сильный ветер восточного и юго-восточного направлений удержится и завтра.

Температура воздуха все еще низкая: ближайшей ночью -4-10, на востоке до -12 градусов, в западных областях 0-4 мороза, на юге около нуля. Завтра днем ​​ожидается от 3 мороза до 2 тепла, на юге до +4 градусов. На Закарпатье и в Крыму до + 5 + 9 градусов.

В четверг, 10 декабря, в Украину ворвется другая воздушная масса, с юго-запада Европы – существенное потепление и умеренные или даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Охватит Запад, Север, часть Центра, Одесскую область.

В Киеве завтра, в среду, еще морозно, днем ​​до -4 градусов, ветрено, однако сухо. А вот 10-го декабря начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до нуля или даже до +1 градуса. Осадки в столице в четверг могут быть умеренными и даже сильными – мокрый снег и дождь. Плюс еще и снова будет сильный ветер.

Ситуация на дорогах осложнится.
ForUm

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