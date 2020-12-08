Средняя цена импортного природного газа в Украине в ноябре 2020 года составила 182,5 долл. за тысячу кубометров, что на 6,5% больше, чем в октябре 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики.

«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2020 года, которая составляет 5161,50 грн, или 182,50 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.



