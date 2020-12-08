Государственный департамент США включил Россию в специальный «список наблюдения» стран, которые нарушают религиозные свободы.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

«Мы добавляем Россию, Коморские острова, Никарагуа и Кубу в специальный список наблюдения за правительствами, которые совершили или допускали серьезные нарушения в вопросе религиозной свободы», - сообщил Помпео.

В то же время, благодаря сделанному значительному прогрессу за прошлый год, Узбекистан и Судан были исключены из этого списка.

По словам Помпео, Соединенные Штаты также обозначили Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, Северную Корею, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан как страны, которые «вызывают особое беспокойство» по поводу свободы вероисповедания.

«США будут продолжать работать над прекращением религиозно мотивированных преследований во всем мире и способствовать обеспечению того, чтобы каждый человек в любое время имел право жить согласно своим убеждениям», - отметил Помпео.