Участники боевых действий Станислав Руденко и Юрий Гаврилюк были признаны виновными в нападении на одесского активиста Виталия Устименко, а один из них – в хранении оружия.

Как передает Радио Свобода, коллегия судей Приморского районного суда Одессы решила, что обвинение не смогло доказать заказное покушение на убийство. Поэтому, по словам председателя коллегии судей Сергея Кичмаренко, дело переквалифицировали.

Оба нападавших были признаны виновными в хулиганстве, часть 4 статьи 296 - грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающемся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Достаточных доказательств, что кто-то заказал нападение на активиста или приказал его убить, судьи не нашли.

За нападение оба получили по четыре года тюрьмы, но были освобождены из зала суда, поскольку два года обвиняемые отсидели в Одесском следственном изоляторе, а еще два года получили в виде условного наказания с испытательным сроком.

Судья Кичмаренко отдельно подчеркнул, что коллегия приняла во внимание боевой опыт обвиняемых и большую численность наград. В частности Гаврилюк принимал в свое время участие в боях на Светлодарской дуге.

Руденко также отдельно признали виновным в хранении оружия – на момент задержания у него было 30 патронов.

Напомним, 5 июня 2018 года на общественного деятеля и руководителя одесского отделения «Автомайдана» Виталия Устименко совершили покушение. Обвиняемых в нападении — Станислава Руденко и Юрия Гаврилюка — правоохранители задержали в сентябре того же года. Тогда их поместили в следственный изолятор без права внесения залога.

И Устименко, и обвинение, и другие активисты неоднократно отмечали заказной характер преступления, но в суде это обвинение не смогли доказать. Гражданский иск был удовлетворен частично - Устименко просил взыскать из нападавших 150 тыс. гривен морального ущерба, но суд уменьшил эту сумму до 25 тыс. гривен. Обе стороны будут подавать апелляцию - Устименко просить о более серьезном наказании, а адвокаты обвиняемых - об оправдательном приговоре.