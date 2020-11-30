Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.
Как сообщил пресс-центр ведомства, проверяется информация о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны.
Досудебное следствие также исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены.
Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Большую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье. Также изъята компьютерная техника средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.
Следственные действия продолжаются.
Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры.
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