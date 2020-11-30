также в разделеОбщество
30 ноября. Картина дня
Украина против РФ: ЕСПЧ принял решение, повышающее шансы на победу 7
Украина отправит специалистов в Турцию перенимать опыт строительства больниц 9
Синоптики дали прогноз на первый день зимы 7
Разведка: На Донбассе сейчас – более 35 тысяч российских военных 20
ВАКС не отстранил детективов НАБУ по делу «Роттердам+» 8
Украину посетит патриарх Варфоломей 12
Духи, часы и тесты на COVID: Из РФ пытались переправить контрабанду на 9 млн 16
В Минздраве анонсировали внезапные проверки больниц 10
На Одесчине пограничник отобрал у детей гранату 8
НАТО усилит сотрудничество в Черном море с Украиной и Грузией 13
Глава «Укроборонпрома»: В Украине не осталось боеприпасной отрасли 20
На Харьковщине подросток за сутки угнал и разбил три автомобиля 10
НСЗУ: Бюджета-2021 не хватит на доплаты, вакцинацию и лечение COVID-19 10
Двое граждан РФ пытались устроиться в Нацгвардию 14
Украина – на 29-м месте в Европе по смертности от COVID-19 13
На Донетчине местный житель пытался взорвать подстанцию 27
ГБР купило 6 новых «Ленд Крузеров» за 8 миллионов 15

Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

Как сообщил пресс-центр ведомства, проверяется информация о причастности иностранного фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны.

Досудебное следствие также исследует факты содействия иностранному государству отдельными украинскими общественными деятелями. Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Большую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье. Также изъята компьютерная техника средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.

Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2912 грн.
9
Теги