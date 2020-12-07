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Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проанализировали, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся в последний день осени – 30 ноября. Устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0 ° С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла почти в срок, на 4 дня позже климатической нормы. 30 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла 1,0° С и по прогнозам Украинского Гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позже – 29 января в 2015 году. Кстати, в прошлом году в Киеве так и не зафиксировали начало метеорологической зимы, что стало уникальным явлением за весь период наблюдений.
ForUm

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