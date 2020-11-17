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Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что снялся со второго тура выборов по состоянию здоровья. Вилкул пояснил свое решение состоянием здоровья, сообщает Радио Свобода.

Он поблагодарил избирателей за то, что мог работать мэром города в течение двух каденций и получил больше всего голосов на выборах 25 октября.

«Здоровье, к сожалению, стало подводить. А работать вполсилы - это не для меня», - отметил Вилкул.

В видеообращении он назвал своим «преемником» кандидата от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Константина Павлова, с которым, как он сказал, в одной команде проработал 10 лет и теперь будет вероятным кандидатом второго тура.

13 ноября стало известно, что мэр Кривого Рога и кандидат в мэры Юрий Вилкул госпитализирован в институт сердца Б.Тодурова в Киеве. В пресс-службе мэрии заявили, что Вилкул чувствует себя нормально и поддерживает связь со всеми подразделениями мэрии. По завершению лечения он планирует вернуться к работе.

Ранее 71-летний Юрий Вилкул, который является действующим мэром и выдвиженцем партии «Блока Вилкула «Украинская перспектива», которую возглавляет его сын Александр, вышел во второй здесь выборов городского головы Кривого Рога. Вторым кандидатом был Дмитрий Шевчик («Слуга народа»). По итогам голосования в первом туре за Вилкула проголосовало более 80,6 тыс. избирателей, за Шевчика - 45 тыс. Всего в выборах мэра в Кривом Роге участвовало девять кандидатов. Проголосовали 179 тыс. криворожан.
ForUm

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