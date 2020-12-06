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Во время протестов в воскресенье, 6 декабря, в Минске задержали более 300 человек. Против них открыты административные дела.

Об этом сообщает милиция Минска.

Представитель ГУВД отметил, что в различных районах города собрались небольшие группы граждан, которые «обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. В некоторых местах собравшиеся пытались выходить на проезжую часть».

Всем задержанным, часть из которых уже привлекались за участие в митингах, грозит задержание до 30 суток.

«Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи, а в милиции», - отметили в правоохранительных органах.

Напомним, на протестах в Беларуси начались задержания.
ForUm

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