На протестах в Беларуси 6 декабря задержали почти 70 человек. Участников акций задерживали в разных городах.

Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

Сообщается, что в Минске, Гродно и других городах Беларуси проходят акции протеста против фальсификации президентских выборов и насилия под общим названием "Марш свободы". Известно, что в Гродно задержали журналистов БелаПАН Марысю Харевич и Сергея Людкевича.

На данный момент известно о задержании 69 человек в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и других городах.

Напомним, накануне белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ.