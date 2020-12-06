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Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Минобороны в воскресенье, 6 декабря.

«Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу - с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан», - сказано в поздравлении.

По словам Зеленского, быть военнослужащим ВСУ нелегко, так как именно на их плечах лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу украинского государства и защиту его территориальной целостности.

«Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь для нашего государства за свободу. И сегодня, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству», - добавил президент.

Зеленский также поблагодарил украинских военных и ветеранов ВСУ за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм: "Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!".

Напомним, Минобороны совершило первую закупку военных товаров через Агентство НАТО.
ForUm

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