Баку и Ереван договорились об обмене пленными. В него включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости в субботу, 5 декабря.

«Важнейшая задача – возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена «всех на всех», – сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

Он указал, что другая проблема – поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.

«С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших», – отметил Пашинян.

Напомним, Азербайджан объявил свои потери в войне в Карабахе.