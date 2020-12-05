также в разделеМир
Ситуация в Беларуси: ЕС не исключает международный трибунал 13
Ватикан не считает ситуацию на Донбассе «гражданским конфликтом» 10
В Москве стартовала вакцинация от коронавируса 10
Трамп подписал «акт Родченкова» о допинге 19
ВОЗ заявила о четырех вакцинах от COVID-19 17
Тихановская написала письмо Папе Римскому 44
Додон хочет успеть повысить статус русского языка в Молдове 43
В мире диагностировали новый суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом 14
Китай поднял свой флаг на Луне 19
Эрдоган – Франции: Если так любите армян – отдайте им Марсель 14
В мире каждые 9 секунд – смерть от коронавируса 29
ООН: Из-за пандемии в крайней бедности окажутся еще 115 миллион человек 9
Конгресс США планирует расширить санкции против «Северного потока-2» 24
Трамп пригрозил ветировать оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2» 69
В мире зафиксировано 65,5 миллиона случаев COVID-19 10
В Великобританию доставили первые партии вакцины Pfizer/BioNTech 10
Вакцина Moderna дает иммунитет от COVID-19 на три месяца 14
В Молдове предварительно одобрили возвращение русскому языку межнационального статуса 26

Баку и Ереван договорились об обмене пленными. В него включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости в субботу, 5 декабря.

«Важнейшая задача – возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена «всех на всех», – сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

Он указал, что другая проблема – поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.

«С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших», – отметил Пашинян.

Напомним, Азербайджан объявил свои потери в войне в Карабахе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
3
Теги