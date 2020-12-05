Святой престол не принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением.

Об этом заявил секретарь по отношениям с государствами Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер в интервью ТАСС.

По его словам, Ватикан ценит любые попытки, направленные на установление мира.

«Что касается ситуации на Украине, то Святой престол поддерживает реализацию достигнутых соглашений и деятельность всех задействованных в этом сторон. Святой престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных в конфликты сторон. Но это не означает, что он принимает интерпретации заинтересованных сторон, как и не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским столкновением», - сказал Галлахер.

В то же время, глава МИД Ватикана напомнил, что по инициативе Папы Римского Франциска они помогали населению восточной Украины в рамках гуманитарной программы «Папа для Украины».

«Этот интерес и участие со стороны Святого престола призваны, в том числе, воодушевлять и вдохновлять разные стороны, принимающие участие в мирном процессе, чтобы предпринимались все усилия для скорейшего возвращения к столь желаемому миру», - добавил Галлахер.